На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: Сили оборони України успішно уразили базу зберігання БпЛА "Шахед"

На базі зберігалося близько 400 ударних дронів. 

Генштаб: Сили оборони України успішно уразили базу зберігання БпЛА "Шахед"
У Дніпропетровській області виявили цілий "шахед" (ілюстративне фото)
Фото: Національна поліція

Сьогодні, 9 жовтня, Сили оборони України успішно уразили базу зберігання БпЛА "Шахед" на території Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Сьогодні ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України  атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там зберігалося близько 400 ударних дронів. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль, на території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.

В Генштабі повідомили, що знищення цієї бази суттєво знизить можливість росян тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies