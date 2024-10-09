Генштаб: Сили оборони України успішно уразили базу зберігання БпЛА "Шахед"

На базі зберігалося близько 400 ударних дронів.

Сьогодні, 9 жовтня, Сили оборони України успішно уразили базу зберігання БпЛА "Шахед" на території Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Сьогодні ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там зберігалося близько 400 ударних дронів.

За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль, на території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.

В Генштабі повідомили, що знищення цієї бази суттєво знизить можливість росян тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл.