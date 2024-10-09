Міненерго: Енергоатом достроково завершив планову ремонтну кампанію

До роботи в зимовий період готові всі 9 енергоблоків, які контролює Україна.

Енергоатом достроково завершив планову ремонтну кампанію, всі 9 енергоблоків в роботі.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, на 11 днів раніше запланованого терміну Енергоатом вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС. Тепер всі доступні Україні атомні блоки готові нести навантаження взимку.

У Міненерго зазначили, що упродовж літа планово-попереджувальні ремонти виконувалися раніше запланованого терміну, що додатково сприяло стабільності електропостачання в найбільш складні для енергосистеми часи.