Міненерго: Енергоатом достроково завершив планову ремонтну кампанію

Енергоатом достроково завершив планову ремонтну кампанію, всі 9 енергоблоків в роботі.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, на 11 днів раніше запланованого терміну Енергоатом вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС. Тепер всі доступні Україні атомні блоки готові нести навантаження взимку.
У Міненерго зазначили, що упродовж літа планово-попереджувальні ремонти виконувалися раніше запланованого терміну, що додатково сприяло стабільності електропостачання в найбільш складні для енергосистеми часи.
- Влітку цього року зафіксували серію інцидентів на Південноукраїнській АЕС. Там згоріли кілька трансформаторів, повідомляв директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Попередньою причиною надзвичайної події стала спека.
- У результаті енергетикам довелося застосовувати по чотири черги відключень в 11 областях.
- На 10 жовтня Укренерго відключень світла не прогнозує.