Шмигаль обговорив із керівним директором Світового банку проєкти підтримки держбюджету України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із керівним директором Світового банку Анною Б’єрде.
За словами Шмигаля, він наголосив на необхідності напрацювати оновлену оцінку збитків RDNA, щоб актуалізувати потреби України на відновлення.
"Маємо низку пріоритетних завдань, зокрема забезпечення питною водою населення на півдні України, відновлення житла, підготовка до опалювального сезону", - зазначив глава уряду.
Також Шмигаль і Б’єрде обговорили проєкти підтримки державного бюджету і проведення реформ. Прем'єр-міністр додав, що підписаний меморандум щодо реформування ринку житла.
- Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA) - оцінка збитків і потреб, які виникли внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії. Цю оцінку Україна час від часу проводить із партнерами, аби оновити дані про обсяги пошкоджень і руйнувань.
- Відповідно до RDNA встановлюють обсяг коштів, необхідних Україні на відновлення.