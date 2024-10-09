Президент: через ситуацію на фронті у жовтні, листопаді та грудні є шанс зрушити ситуацію в бік миру

У найближчі три місяці є шанс зрушити ситуацію в бік миру.
Про це сказав Володимир Зеленський на саміті "Україна - Південно-Східна Європа" у Хорватії.
"У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року", - заявив глава держави.
Зеленський наголосив, що "ми розраховуємо на лідерство президента Байдена", а також на "потужні та мудрі кроки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які принесуть безпеку і мир у Європу".
- 25-те засідання "Рамштайну", яке мало відбутися 12 жовтня, перенесли. Зустріч уперше мала відбутися на рівні лідерів держав, однак американський президент відмінив свою участь через ураган у Флориді.
- Наступного місяця також очікували проведення другого саміту миру, однак днями радниця глави ОПУ Дарія Зарівна заявила, що запланований на листопад саміт не відбудеться, а пізніше.
- Тим часом Зеленський, який представив Байдену план перемоги, презентує його і іншим союзникам. Цього тижня він має відвідати Італію і Німеччину.