Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
ГоловнаСуспільствоВійна

Президент: через ситуацію на фронті у жовтні, листопаді та грудні є шанс зрушити ситуацію в бік миру

"Ми розраховуємо на лідерство Президента Байдена", - наголосив глава держави.

Президент: через ситуацію на фронті у жовтні, листопаді та грудні є шанс зрушити ситуацію в бік миру
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

У найближчі три місяці є шанс зрушити ситуацію в бік миру.

Про це сказав Володимир Зеленський на саміті "Україна - Південно-Східна Європа" у Хорватії.

"У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року", - заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що "ми розраховуємо на лідерство президента Байдена", а також на "потужні та мудрі кроки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які принесуть безпеку і мир у Європу". 

  • 25-те засідання "Рамштайну", яке мало відбутися 12 жовтня, перенесли. Зустріч уперше мала відбутися на рівні лідерів держав, однак американський президент відмінив свою участь через ураган у Флориді.
  • Наступного місяця також очікували проведення другого саміту миру, однак днями радниця глави ОПУ Дарія Зарівна заявила, що запланований на листопад саміт не відбудеться, а пізніше.
  • Тим часом Зеленський, який представив Байдену план перемоги, презентує його і іншим союзникам. Цього тижня він має відвідати Італію і Німеччину.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies