Президент: через ситуацію на фронті у жовтні, листопаді та грудні є шанс зрушити ситуацію в бік миру

У найближчі три місяці є шанс зрушити ситуацію в бік миру.

Про це сказав Володимир Зеленський на саміті "Україна - Південно-Східна Європа" у Хорватії.

"У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року", - заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що "ми розраховуємо на лідерство президента Байдена", а також на "потужні та мудрі кроки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які принесуть безпеку і мир у Європу".