Зеленський цього тижня зустрінеться з Папою Франциском і главою уряду Італії

Цього тижня Володимир Зеленський відвідає Рим. Як пише Reuters, він зустрінеться з Папою Римським Франциском.
Зустріч запланована на 11 жовтня.
Також Зеленський має провести переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.
- Український президент зустрічався з Папою Франциском цьогоріч у червні.
- Після того, як в Україні вирішили заборонити російську церкву, Понтифік виступив із критикою такого року.
- Тим часом днями стало відомо, що Папа ввів одного із єпархів УГКЦ - єпископа Мельнбурнського Миколу Бичка - у сан кардинала.