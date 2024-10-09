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Зеленський цього тижня зустрінеться з Папою Франциском і главою уряду Італії

Зустріч із Понтифіком запланована на 11 жовтня.

Зеленський цього тижня зустрінеться з Папою Франциском і главою уряду Італії
Папа Римський і Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Цього тижня Володимир Зеленський відвідає Рим. Як пише Reuters, він зустрінеться з Папою Римським Франциском.

Зустріч запланована на 11 жовтня.

Також Зеленський має провести переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

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