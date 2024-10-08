МЗС: Росія працює над розширенням впливу на Африку через "Африканський корпус" і ПВК

Україна серйозно стурбована діяльністю Росії, яка працює над розширенням сфер впливу з використанням так званого "Африканського корпусу" й афілійованих із ним терористичних російських приватних військових компаній на території низки держав Африки.

Про це йдеться на сайті українського Міністерства закордонних справ.

МЗС наголосило, що російські найманці завдають "непоправної шкоди стабільності та безпеці країн Африканського континенту, підживлюють внутрішні протиріччя та конфлікти, спричиняють збільшення людських втрат, займаються незаконним видобутком і експропріацією цінних корисних копалин цих держав з метою фінансування загарбницької війни РФ проти України".

Також РФ направляє на війну вихідців із країн Африки та Близького Сходу, і вони регулярно потрапляють в український полон.

Міністерство закликало іноземців уникати потрапляння до лав російської армії, а у разі відправки на фронт за першої нагоди скористатись проєктом «Хочу жить» і добровільно скласти зброю Силам оборони. Також МЗС звернулося до урядів країн Африки та Близького Сходу із проханням публічно засудити такі дії Росії та вжити усіх можливих заходів, аби припинити цю практику.