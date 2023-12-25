Росіяни шукатимуть найманців в Африці, щоб відправляти їх на війну в Україну

Загарбники готують для цього експедицію в Буркіну-Фасо.

Росіяни готують експедицію в Африку, щоб шукати найманців для війни проти України.

Як повідомляє Центр національного спротиву, для цього загарбники розпочали рекрутингову кампанію у Курській області. Тут мають набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого «Африканського корпусу». Його Росія створює як заміну найманцям ПВК «Вагнер», які діяли в Африці.

Експедицію мають відправити в Буркіну-Фасо. Основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправлення на війну.

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