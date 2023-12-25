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Росіяни шукатимуть найманців в Африці, щоб відправляти їх на війну в Україну

Загарбники готують для цього експедицію в Буркіну-Фасо.

Росіяни шукатимуть найманців в Африці, щоб відправляти їх на війну в Україну
Фото: LSI AFRICA

Росіяни готують експедицію в Африку, щоб шукати найманців для війни проти України.

Як повідомляє Центр національного спротиву, для цього загарбники розпочали рекрутингову кампанію у Курській області. Тут мають набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого «Африканського корпусу». Його Росія створює як заміну найманцям ПВК «Вагнер», які діяли в Африці.

Експедицію мають відправити в Буркіну-Фасо. Основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправлення на війну.

Як Росія вербує іноземців

  • Торік у березні з'явилася інформація, що Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада. Після короткої підготовки найманців мали переправляти до Росії через авіабазу «Хмеймім» двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабазу «Чкаловський» у Московській області.
  • За даними The Daily Beast, ПВК "Вагнера" вербувала офіцерів та колишніх найманців у Центральній Африканській Республіці. Зокрема тих, кого утримували у вʼязницях за насильницькі злочини, а також повстанців.
  • Також росіяни вербують найманців на Балканах. Наприклад, одним із відповідальних за "кампанію" є серб Деян Берич, який живе у Росії. Сам він є теж колишнім найманцем й воював проти України у 2014 році.
  • Влітку цього року спроби вербування жителів зафіксували на півночі Казахстану - у Костанайській області.
  • Восени стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Куби працює над нейтралізацією мережі, що займається торгівлею людьми та залученням до військових формувань, які беруть участь у війні в Україні на боці РФ. Згідно з повідомленням, мережа діє у Росії та вербує кубинців, що перебувають в РФ та навіть тих, хто проживає на Кубі, до участі у війні. 
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