​Пропагандиста Красовського, який закликав вбивати українських дітей, отруїли, – УП

Російського пропагандиста Антона Красовського, який закликав вбивати українських дітей, отруїли.

"Погана людина робила погані речі, і от на Різдво йому стало зле" - повідомила "Українська правда".

Також у виданні зазначили, що, за даними української розвідки, пропагандист "отруївся". Хто саме за цим стоїть, поки що невідомо.

Сам Красовський у своєму Телеграмі написав, що на початку тижня йому стало погано, втратив свідомість.

Фото: Скріншот з ТГ Красовського

Як пише пропагандист, він потрапив у лікарню і поступово приходить до тями.