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​Пропагандиста Красовського, який закликав вбивати українських дітей, отруїли, – УП

Російський пропагандист Антон Красовський перебуває у лікарні.

​Пропагандиста Красовського, який закликав вбивати українських дітей, отруїли, – УП
Антон Красовський
Фото: скріншот

Російського пропагандиста Антона Красовського, який закликав вбивати українських дітей, отруїли.

"Погана людина робила погані речі, і от на Різдво йому стало зле" - повідомила "Українська правда".

Також у виданні зазначили, що, за даними української розвідки, пропагандист "отруївся". Хто саме за цим стоїть, поки що невідомо.

Сам Красовський у своєму Телеграмі написав, що на початку тижня йому стало погано, втратив свідомість. 

Фото: Скріншот з ТГ Красовського

Як пише пропагандист, він потрапив у лікарню і поступово приходить до тями.

  • У лютому 2023 року український суд заочно засудив пропагандиста з Russia Today Антона Красовського до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Від початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ, виправдовував злочини росіян та закликав до геноциду українського народу. Свої “тези” російський пропагандист поширював під час ефірів на RT, а також через підконтрольні Telegram-канали. 
  • У липні 2023 року СБУ повідомила про нову підозру ексдиректору Russia Today, який закликав вбивати українських дітей. В одному з ефірів своєї авторської програми він публічно закликав топити і спалювати українських дітей. Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в «Ютуб» і «Телеграм», які налічують декілька сотень тис. підписників.
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