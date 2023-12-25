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Війська Ізраїлю продовжують вести бойові дії у всьому Секторі Гази

Тель-Авів направив винищувач на ліквідацію командира хамасівців, який перебував у районі Хан-Юніс.

Війська Ізраїлю продовжують вести бойові дії у всьому Секторі Гази
Бійці ЦАХАЛ у секторі Гази
Фото: X

Сухопутні, повітряні та морські війська Ізраїлю продовжують вести спільні бойові дії у всьому Секторі Гази. Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Військово-морські сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по низці терористичних об’єктів ХАМАСу, включно з осередками терористів, які були виявлені поблизу військ, які ховалися в будівлях поруч із військами, і військових постах, з яких угруповання відкривало вогонь.

Минулої доби Тель-Авів направив винищувач на ліквідацію командира хамасівців, який перебував у районі Хан-Юніс. Після його ліквідації поблизу військ було виявлено кілька терористів, озброєних ракетами. Їх обстріляла ізраїльська авіація.

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Під час оперативних дій у Бейт-Лахії була виявлена зброя терористів, зокрема автомати Калашникова, а також готові до використання вибухові пристрої з детонаторами та зарядними пристроями.

Крім того, сухопутні війська ЦАХАЛу здійснили цілеспрямований рейд на резиденцію терориста  в Хан-Юнісі.

Водночас, як пише The Guardian, представники охорони здоров'я Палестини, яких контролює ХАМАС, заявили, що внаслідок ізраїльського авіаудару по табору біженців Магазі у центрі Гази загинуло щонайменше 70.  Удари, які почалися за кілька годин до півночі, нібито тривали до Різдва.

  • Вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про інтенсифікацію операції в Смузі Гази. 
  • З моменту нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня між сторона було лише одне тижневе гуманітарне припинення вогню. Під час його дії терористи випустили частину заручників, а Ізраїль натомість звільнив із в'язниць деяких жінок і підлітків. Це "перемир'я" тривало з 22 листопада до 1 грудня. 
  • 21 грудня ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю припинити бойові дії на один тиждень в обмін на 40 заручників. Бойовики заявили, що звільнення ізраїльських полонених обговорять лише після повного припинення вогню.
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