Війська Ізраїлю продовжують вести бойові дії у всьому Секторі Гази

Тель-Авів направив винищувач на ліквідацію командира хамасівців, який перебував у районі Хан-Юніс.

Сухопутні, повітряні та морські війська Ізраїлю продовжують вести спільні бойові дії у всьому Секторі Гази. Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Військово-морські сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по низці терористичних об’єктів ХАМАСу, включно з осередками терористів, які були виявлені поблизу військ, які ховалися в будівлях поруч із військами, і військових постах, з яких угруповання відкривало вогонь.

Минулої доби Тель-Авів направив винищувач на ліквідацію командира хамасівців, який перебував у районі Хан-Юніс. Після його ліквідації поблизу військ було виявлено кілька терористів, озброєних ракетами. Їх обстріляла ізраїльська авіація.

Під час оперативних дій у Бейт-Лахії була виявлена зброя терористів, зокрема автомати Калашникова, а також готові до використання вибухові пристрої з детонаторами та зарядними пристроями.

Крім того, сухопутні війська ЦАХАЛу здійснили цілеспрямований рейд на резиденцію терориста в Хан-Юнісі.

Водночас, як пише The Guardian, представники охорони здоров'я Палестини, яких контролює ХАМАС, заявили, що внаслідок ізраїльського авіаудару по табору біженців Магазі у центрі Гази загинуло щонайменше 70. Удари, які почалися за кілька годин до півночі, нібито тривали до Різдва.