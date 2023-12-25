Війська Ізраїлю продовжують вести бойові дії у всьому Секторі Гази

Сухопутні, повітряні та морські війська Ізраїлю продовжують вести спільні бойові дії у всьому Секторі Гази. Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.
Військово-морські сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по низці терористичних об’єктів ХАМАСу, включно з осередками терористів, які були виявлені поблизу військ, які ховалися в будівлях поруч із військами, і військових постах, з яких угруповання відкривало вогонь.
Минулої доби Тель-Авів направив винищувач на ліквідацію командира хамасівців, який перебував у районі Хан-Юніс. Після його ліквідації поблизу військ було виявлено кілька терористів, озброєних ракетами. Їх обстріляла ізраїльська авіація.
Під час оперативних дій у Бейт-Лахії була виявлена зброя терористів, зокрема автомати Калашникова, а також готові до використання вибухові пристрої з детонаторами та зарядними пристроями.
Крім того, сухопутні війська ЦАХАЛу здійснили цілеспрямований рейд на резиденцію терориста в Хан-Юнісі.
Водночас, як пише The Guardian, представники охорони здоров'я Палестини, яких контролює ХАМАС, заявили, що внаслідок ізраїльського авіаудару по табору біженців Магазі у центрі Гази загинуло щонайменше 70. Удари, які почалися за кілька годин до півночі, нібито тривали до Різдва.
- Вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про інтенсифікацію операції в Смузі Гази.
- З моменту нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня між сторона було лише одне тижневе гуманітарне припинення вогню. Під час його дії терористи випустили частину заручників, а Ізраїль натомість звільнив із в'язниць деяких жінок і підлітків. Це "перемир'я" тривало з 22 листопада до 1 грудня.
- 21 грудня ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю припинити бойові дії на один тиждень в обмін на 40 заручників. Бойовики заявили, що звільнення ізраїльських полонених обговорять лише після повного припинення вогню.