У смузі Гази з початку жовтня загинули 136 співробітників ООН, – Гутерреш

У смузі Гази за час війни між Ізраїлем і ХАМАСом загинули 136 співробітників Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Про це повідомив генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш.

“136 наших колег у Газі були вбиті за 75 днів – чого ми ніколи не бачили в історії ООН. Більшість нашого персоналу були вигнані з дому. Я віддаю належне їм і тисячам гуманітарних працівників, які ризикують своїм життям, підтримуючи мирних жителів Гази”, – написав Гутерреш.