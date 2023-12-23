Родина гендиректора російського заводу "КамАЗ" досі імпортує деталі з Австрії до РФ, – Trap Aggressor

Родина власника заводу не потрапила під санкції ЄС, що дозволяє їм продовжувати вести бізнес в Австрії.

Мільярдер Сєргєй Когогін, генеральний директор російського ПАТ "КАМАЗ", вже понад рік перебуває під санкціями України, США, Великої Британії та Канади. Основна підстава — підприємство, яким він керує, виробляє вантажні автомобілі, які російські окупанти використовують у війні проти України.

Таким чином, Когогін веде бізнес в військово-промисловому секторі, що має стратегічне значення для уряду Росії, – пише Trap Aggressor.

Однак, навіть ЄС не поспішає санкціонувати друга Путіна та помічника окупантів у великій війні.

Відтак, дружина, донька, зять та коло друзів бізнесмена не вбачають нічого крамольного в продовженні ведення бізнесу в Європі. Більше того, звідти вони масово надсилають "подарунки" — нові компоненти для виробництва вантажівок.

Зазначається, що Сєргєй Когогін нещодавно виступив на зборах групи виборців на підтримку самовисування кровавого диктатора кандидатом на виборах у 2024 році.

Відносно членів родини, то донька Сєргєя Когогіна Татьяна тривалий час проживає у Австрії. Австрійський концерн Palfinger має в РФ спільне з ПАТ «КАМАЗ» підприємство «Кран центр «КАМАЗ». На сайті Palfinger пропонується спільна з «КАМАЗ» продукція. До 2015 р. генеральним директором «Кран центр «КАМАЗ» був чоловік Татьяни Когогіної — Дмітрій Курамшин.

ПАТ «КАМАЗ», ймовірно, використовує пов’язані з Татьяною Когогіною та Дмітрієм Курамшиним компанії для організації імпортних поставок в обхід існуючих санкційних обмежень.

У 2021-2023 роках Татьяна Когогіна працювала у PowerLine Handels GmbH, про що зазначає на своїй сторінці в Linkedin. Компанія працює у сфері торгівлі комплектуючими для вантажних автомобілів. Так само, на цьому австрійському підприємстві дотепер працює експрацівник ПАТ «КАМАЗ» Ігор Подворний. Керуючим директором PowerLine Handels GmbH є Артем Мартиросян. Компанії групи PowerLine напряму або через посередників постачають товари та сировину до РФ, у тому числі для ПАТ “КАМАЗ”.