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Родина гендиректора російського заводу "КамАЗ" досі імпортує деталі з Австрії до РФ, – Trap Aggressor

Родина власника заводу не потрапила під санкції ЄС, що дозволяє їм продовжувати вести бізнес в Австрії.

Родина гендиректора російського заводу "КамАЗ" досі імпортує деталі з Австрії до РФ, – Trap Aggressor
Фото: Trap Aggressor

Мільярдер Сєргєй Когогін, генеральний директор російського ПАТ "КАМАЗ", вже понад рік перебуває під санкціями України, США, Великої Британії та Канади. Основна підстава — підприємство, яким він керує, виробляє вантажні автомобілі, які російські окупанти використовують у війні проти України. 

Таким чином, Когогін веде бізнес в військово-промисловому секторі, що має стратегічне значення для уряду Росії, – пише Trap Aggressor.

Однак, навіть ЄС не поспішає санкціонувати друга Путіна та помічника окупантів у великій війні.

Відтак, дружина, донька, зять та коло друзів бізнесмена не вбачають нічого крамольного в продовженні ведення бізнесу в Європі. Більше того, звідти вони масово надсилають "подарунки" — нові компоненти для виробництва вантажівок.

Зазначається, що Сєргєй Когогін нещодавно виступив на зборах групи виборців на підтримку самовисування кровавого диктатора кандидатом на виборах у 2024 році.

Відносно членів родини, то донька Сєргєя Когогіна Татьяна тривалий час проживає у Австрії. Австрійський концерн Palfinger має в РФ спільне з ПАТ «КАМАЗ» підприємство «Кран центр «КАМАЗ». На сайті Palfinger пропонується спільна з «КАМАЗ» продукція. До 2015 р. генеральним директором «Кран центр «КАМАЗ» був чоловік Татьяни Когогіної — Дмітрій Курамшин.

ПАТ «КАМАЗ», ймовірно,  використовує пов’язані з Татьяною Когогіною та Дмітрієм Курамшиним компанії для організації імпортних поставок в обхід існуючих санкційних обмежень.

У 2021-2023 роках Татьяна Когогіна працювала у PowerLine Handels GmbH, про що зазначає на своїй сторінці в Linkedin. Компанія працює у сфері торгівлі комплектуючими для вантажних автомобілів. Так само, на цьому австрійському підприємстві дотепер працює експрацівник ПАТ «КАМАЗ» Ігор Подворний.  Керуючим директором PowerLine Handels GmbH  є Артем Мартиросян. Компанії групи PowerLine напряму або через посередників постачають товари та сировину до РФ, у тому числі для ПАТ “КАМАЗ”.

  • У п'ятницю президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи стосуються іноземних фінансових установ, які проводили або сприяли будь-якій суттєвій транзакції чи угодам на користь військових структур, промисловості Російської Федерації.
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