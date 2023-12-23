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Російські війська влаштували несанкціоновані навчання у невизнаному Придністров'ї

Навчання не узгоджували із Молдовою.

Російські війська влаштували несанкціоновані навчання у невизнаному Придністров'ї
Фото: змі окупантів

У невизнаному Придністров’ї вчора, 22 грудня, лунали постріли. У Бюро реінтеграції підтвердили, що стріляли російські військовослужбовці. Молдова заявила, що з'ясовує деталі того, що сталося, і підтвердила, що ці дії не були узгоджені з Об'єднаною контрольною комісією, – пише NewsMaker.

Як зазначає видання, постріли були чутні поблизу сіл Гиска та Коржова на лівому березі Дністра в рамках несанкціонованих навчань. 

Голова делегації Молдови в ОКК Серджіу Головач підтвердив, що стрілянина тривала близько 40 хвилин.

У Бюро реінтеграції повідомили, що порушать питання про те, що сталося на наступному засіданні ОКК.

"Ми порушимо це питання на засіданні ОКК, у ході якого делегація Молдови підтвердить свою незмінну позицію щодо неприпустимості односторонніх військових дій по периметру Зони безпеки, які можуть спричинити дестабілізацію ситуації в регіоні та паніку серед населення", — заявили у відомстві.

  • Раніше у МЗС Молдови повідомляли, що з 17 по 22 грудня військові Молдови проводитимуть військові навчання недалеко від кордонів невизнаного Придністров'я, а також за 22 км від українського кордону. 
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