Російські війська влаштували несанкціоновані навчання у невизнаному Придністров'ї

У невизнаному Придністров’ї вчора, 22 грудня, лунали постріли. У Бюро реінтеграції підтвердили, що стріляли російські військовослужбовці. Молдова заявила, що з'ясовує деталі того, що сталося, і підтвердила, що ці дії не були узгоджені з Об'єднаною контрольною комісією, – пише NewsMaker.

Як зазначає видання, постріли були чутні поблизу сіл Гиска та Коржова на лівому березі Дністра в рамках несанкціонованих навчань.

Голова делегації Молдови в ОКК Серджіу Головач підтвердив, що стрілянина тривала близько 40 хвилин.

У Бюро реінтеграції повідомили, що порушать питання про те, що сталося на наступному засіданні ОКК.

"Ми порушимо це питання на засіданні ОКК, у ході якого делегація Молдови підтвердить свою незмінну позицію щодо неприпустимості односторонніх військових дій по периметру Зони безпеки, які можуть спричинити дестабілізацію ситуації в регіоні та паніку серед населення", — заявили у відомстві.