Росія здатна призивати в армію 1000-1200 осіб щодня без нагальної потреби, − ГУР

РФ може за можливості підтримувати оперативні резерви без проведення другої хвилі мобілізації.

Щодня РФ здатна призивати до своїх збройних сил 1000-1200 осіб без проведення другої хвилі мобілізації.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Interfax-Україна.

"Ми маємо підтверджену розвідувальну інформацію, що щодня РФ здатна призивати, за різними підрахунками та різними способами, до збройних сил РФ - рекрутування, мобілізація - близько 1000-1200 осіб. Це щодня", − сказав Скібіцький.

Замначальника розвідки додав, що більшість призваних ідуть саме на поповнення втрат, адже росіяни намагаються тримати рівень укомплектування свого угруповання, бойових частин на лінії зіткнення на рівні 92-95%, щоб зберігати темп наступу.

Розвідка наголосила, що у Росії є великий мобілізаційний ресурс. Тому на сьогодні РФ справляється, не проводячи потужну другу хвилю мобілізації, щоб і поповнювати свої втрати, і підтримувати оперативні резерви, розгорнуті на тимчасово окупованих територіях.

Також за даними, нагальної потреби для проведення загальної мобілізації наразі в РФ немає. За словами Скібіцького, однією із причин непроведення мобілізації є підготовка до президентських виборів. Путін не хоче, щоб процес мобілізації впливав на т.зв. передвиборчу кампанію.

У ГУР зауважили, що у Росії зростають протестні настрої щодо мобілізації: якщо на початку поточного року зазначалося, що 60% населення РФ виступало проти мобілізаційних примусових заходів, то зараз ця цифра складає 69%.