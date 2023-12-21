У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Суд заборонив Трампу йти у президенти США. Які наслідки?
Суд заборонив Трампу йти у президенти США. Які наслідки?
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія здатна призивати в армію 1000-1200 осіб щодня без нагальної потреби, − ГУР

РФ може за можливості підтримувати оперативні резерви без проведення другої хвилі мобілізації.

Росія здатна призивати в армію 1000-1200 осіб щодня без нагальної потреби, − ГУР
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Щодня РФ здатна призивати до своїх збройних сил 1000-1200 осіб без проведення другої хвилі мобілізації.  

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Interfax-Україна.

"Ми маємо підтверджену розвідувальну інформацію, що щодня РФ здатна призивати, за різними підрахунками та різними способами, до збройних сил РФ - рекрутування, мобілізація - близько 1000-1200 осіб. Це щодня", − сказав Скібіцький.

Замначальника розвідки додав, що більшість призваних ідуть саме на поповнення втрат, адже росіяни намагаються тримати рівень укомплектування свого угруповання, бойових частин на лінії зіткнення на рівні 92-95%, щоб зберігати темп наступу.

Розвідка наголосила, що у Росії є  великий мобілізаційний ресурс. Тому на сьогодні РФ справляється, не проводячи потужну другу хвилю мобілізації, щоб і поповнювати свої втрати, і підтримувати оперативні резерви, розгорнуті на тимчасово окупованих територіях.

Також за даними, нагальної потреби для проведення загальної мобілізації наразі в РФ немає. За словами Скібіцького, однією із причин непроведення мобілізації є підготовка до президентських виборів. Путін не хоче, щоб процес мобілізації впливав на т.зв. передвиборчу кампанію.

У ГУР зауважили, що у Росії зростають протестні настрої щодо мобілізації: якщо на початку поточного року зазначалося, що 60% населення РФ виступало проти мобілізаційних примусових заходів, то зараз ця цифра складає 69%. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies