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Майже 700 ракет та понад 215 тисяч авіаційних бомб Росія планує виготовити у наступному році, — Спротив

Серед іншого майже 170 одиниць Х-101.

Майже 700 ракет та понад 215 тисяч авіаційних бомб Росія планує виготовити у наступному році, — Спротив
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Центр національного спротиву отримав доступ до планів російського військово-промислового комплексу на 2024 рік щодо виготовлення та поставки крилатих ракет та авіаційних бомб. Інформацію ЦНС опублікував на своєму сайті.

"Згідно з документами, які Центр отримав від небайдужих, у наступному році росіяни планують виготовити та поставити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб та некерованих ракет", — пишуть в ЦНС. 

Які саме види ракет:

  • Х-31ПМ(75 од.);
  • Х-59М2А (133 од.);
  • Х-38МЛ (150 од.);
  • Х-101 (167 од.);
  • Х-29ТД (46 од.);
  • Х-32 (різноманітних модифікацій, 112 од.);
  • ФАБ-1500 (1000 од.);
  • С-8 (різноманітних модифікацій, 195 тис.);
  • С-13ДФ (20 тис. од.);
  • УПАБ-1500 (191 од.);
  • АБСП-3000 (600 од).

"Достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини", — додають у спротиві.

Фото: Центр національного спротиву

  • Раніше у ГУР зазначали, що російські окупанти виробляють приблизно 100 ракет щомісяця і на сьогодні накопичили приблизно 800 одиниць, які можуть використовувати для ударів по Україні з настанням холодів.
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