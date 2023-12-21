Майже 700 ракет та понад 215 тисяч авіаційних бомб Росія планує виготовити у наступному році, — Спротив

Центр національного спротиву отримав доступ до планів російського військово-промислового комплексу на 2024 рік щодо виготовлення та поставки крилатих ракет та авіаційних бомб. Інформацію ЦНС опублікував на своєму сайті.
"Згідно з документами, які Центр отримав від небайдужих, у наступному році росіяни планують виготовити та поставити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб та некерованих ракет", — пишуть в ЦНС.
Які саме види ракет:
- Х-31ПМ(75 од.);
- Х-59М2А (133 од.);
- Х-38МЛ (150 од.);
- Х-101 (167 од.);
- Х-29ТД (46 од.);
- Х-32 (різноманітних модифікацій, 112 од.);
- ФАБ-1500 (1000 од.);
- С-8 (різноманітних модифікацій, 195 тис.);
- С-13ДФ (20 тис. од.);
- УПАБ-1500 (191 од.);
- АБСП-3000 (600 од).
"Достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини", — додають у спротиві.
- Раніше у ГУР зазначали, що російські окупанти виробляють приблизно 100 ракет щомісяця і на сьогодні накопичили приблизно 800 одиниць, які можуть використовувати для ударів по Україні з настанням холодів.