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СБУ оголосила у розшук заступника голови Держдуми РФ Бабакова та російського олігарха Гінера

Обидвох підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

СБУ оголосила у розшук заступника голови Держдуми РФ Бабакова та російського олігарха Гінера
Олександр Бабаков
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань оголосило у розшук заступника голови Держдуми РФ Олександра Бабакова та російського олігарха Євгена Гінера. Обидва росіяни підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це свідчить інформація на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Заступника голови Держдуми РФ Олександра Бабакова підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України – ч. 2 та ч. 3 ст. 110. В інформації зазначають, що датою його зникнення указали 16 квітня 2022 року. 

Фото: скріншот

Щодо олігарха Євгена Гінера, то він переховується від українських правоохоронців з 14 серпня 2023 року. Гінера також звинувачують у посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 

Російському олігарху було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: Скріншот

Вчора стало відомо, що СБУ оголосило у розшук російського олігарха Михайла Фрідмана.

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