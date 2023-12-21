Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"

Представник російського посольства в цій країні почав погрожувати місцевим чиновникам, що Росія прикриє для них якісь проєкти.

Директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас заявив, що Росія використала дипломатичний тиск в неназваній країні, щоб зірвати контракт на постачання Україні літаків.

Про це Бельбас розповів в інтерв’ю “Економічній правді”.

За його словами, компанія почала домовлятись про купівлю винищувачів в однієї з країн "на іншому кінці планети".

Міноборони підтвердило, що літаки потрібні, а продавець був готовий їх продати. Однак один з листів про цю угоду потрапив до рук росіян.

"Дуже скоро представник російського посольства в цій країні почав ходити із цим листом і погрожувати місцевим чиновникам, що Росія прикриє для цієї країни якісь проєкти", – зазначив Бельбас.

За його словами, у підсумку угода зірвалась, бо країна-постачальник передумала пропонувати ці винищувачі.