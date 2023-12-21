Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"

Директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас заявив, що Росія використала дипломатичний тиск в неназваній країні, щоб зірвати контракт на постачання Україні літаків.
Про це Бельбас розповів в інтерв’ю “Економічній правді”.
За його словами, компанія почала домовлятись про купівлю винищувачів в однієї з країн "на іншому кінці планети".
Міноборони підтвердило, що літаки потрібні, а продавець був готовий їх продати. Однак один з листів про цю угоду потрапив до рук росіян.
"Дуже скоро представник російського посольства в цій країні почав ходити із цим листом і погрожувати місцевим чиновникам, що Росія прикриє для цієї країни якісь проєкти", – зазначив Бельбас.
За його словами, у підсумку угода зірвалась, бо країна-постачальник передумала пропонувати ці винищувачі.
- Нещодавно речник повітряних силу Юрій Ігнат повідомив, що українські пілоти вже проходять підготовку на F-16 у повітрі у Данії.
- Також Юрій Ігнат вважає, що винищувачі F-16 змінять хід війни і дуже серйозно: комплекси F-16 допоможуть прикрити з повітря українські наземні війська і відігнати росавіацію.