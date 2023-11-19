Винищувачі F-16 змінять хід війни і дуже серйозно, – Ігнат

Деякі західні партнери вважають, що винищувачі F-16 не можуть змінити хід війни в Україні, однак у Повітряних силах України зазначають, що комплекси F-16 допоможуть прикрити з повітря українські наземні війська і відігнати росавіацію. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, – пише Укрінформ.

"Я б хотів посперечатися з усіма критиками цього питання щодо літаків. Змінять хід війни літаки і дуже серйозно змінять", – підкреслив Ігнат.

Речник ПС додає, що Україні потрібні літаки сучасні, які зможуть завоювати перевагу у повітрі над ворогом.

"Я думаю, що такі авіаційні комплекси, а багатоцільовий літак - це саме авіаційний комплекс, бо вирішує ряд завдань, зможуть суттєво вплинути на хід війни… За допомогою авіаційних комплексів, таких як F-16, ми зможемо відігнати російську авіацію подалі і прикрити з повітря наші наземні війська", – підкреслює Юрій Ігнат.

Крім того, за словами речника літаки F-16 в певній модифікації, які потребують українські Повітряні сили, можуть завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях, захистити державу всередині від ракет та дронів.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що українським військам зараз потрібні в першу чергу снаряди, зокрема до далекобійних систем. Літаки також важливі, але вони одні не змінять хід війни.