Літаки не змінять хід війни, Україні потрібні снаряди для далекобійних систем, – Міноборони Естонії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що українським військам зараз потрібні в першу чергу снаряди, зокрема до далекобійних систем. Літаки також важливі, але вони одні не змінять хід війни. Про це у коментарі "РБК Україна" заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Вам потрібні насамперед боєприпаси для систем великої дальності, боєприпаси для різних видів ракетних систем тощо. Літаки важливі, але літаки одні не змінять хід війни, – констатував Певкур.

Міністр зазначив, що Україні потрібна армія, яка контролює територію. І звільняє її, "бо тільки з літаками ви не заберете назад територію".

Також, Певкур нагадав, що багато країн досі не зайняли нічию позицію у цьому конфлікті.

"Таким чином, це одна сьома чи трохи більше світового населення (погодилися надати боєприпаси ЗСУ - ред.). По суті, 20% усієї планети борються за цінності демократичного світу, - наголосив міністр. - Отже, коли ви дивитеся на це в перспективу, то розумієте, що все ще є багато країн, які не зайняли нічию позицію у цьому конфлікті", – додає міністр.

За його словами боєприпаси Україні погодилися надати лише 50 держав.

"Це свідчить про те, що для багатьох країна російсько-українська війна є не найважливішою темою. Але це не стосується Естонії", – додав міністр Естонії.

Нагадаємо, уряд Естонії скерував до парламенту постанову, що дасть використати заморожені російські активи для компенсації збитків Україні. На момент розроблення відповідного законопроєкту на підставі міжнародних санкцій в Естонії було заморожено росактиви на суму близько 38 мільйонів євро.