Американська корпорація ​IBM зупинила рекламу в соцмережі X через антисемітські публікації

За день до цього власник X Ілон Маск вкотре став мішенню для звинувачень у антисемітизмі.

Американська корпорація International Business Machines (IBM), яка є одним зі світових лідерів з виробництва комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, призупинила свою рекламу в соціальній мережі X після того, як виявилось, що та розміщується поруч із антисемітським контентом, який пропагує Адольфа Гітлера та нацизм.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"IBM абсолютно не терпить мови ворожнечі та дискримінації, і ми негайно призупинили всю рекламу на X, поки розслідуємо цю абсолютно неприйнятну ситуацію", - заявили в корпорації, яка збиралася витратити на рекламу за останні три місяці цього року близько мільйона доларів.

Зазначається, що некомерційна медіанаглядова група Media Matters for America виявила в Х рекламу компаній IBM, Apple, Bravo та Oracle "поруч із публікаціями, які рекламують Гітлера та його нацистську партію".

У керівництві Х запевнили, що перевірили облікові записи, на які вказали в Media Matters, і ті більше не зможуть заробляти гроші на рекламі. Самі ж дописи вирішили позначити як "чутливий контент".

За день до цього власник X Ілон Маск вкотре став мішенню для звинувачень у антисемітизмі. 15 листопада він підтримав твіт іншого користувача, який написав, що єврейські спільноти "розпалюють ненависть до білих людей". Мільярдер на це відповів: "Ви сказали справжню правду".

Згодом Маск звинуватив Антидифамаційну лігу - американську єврейську неурядову організацію, яка бореться з антисемітизмом та іншими формами нетерпимості до євреїв, - у тому, що та нібито "де-факто пропагує антибілий расизм, антиазійський расизм або будь-який расизм".

Реагуючи на обидва скандали, виконавча директорка X Лінда Яккаріно написала, що соцмережа незмінно займала чітку позицію щодо антисемітизму та дискримінації своєю боротьбою з цими явищами, яким немає місця ніде у світі.

Нагадаємо, в лютому минулого року Верховна Рада України запровадила кримінальну відповідальність за антисемітизм.