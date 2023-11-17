Фінляндія виділила новий пакет оборонної допомоги Україні

Його вартість складе близько 100 млн євро, склад і терміни доставки не розголошуються із міркувань безпеки.

Фінляндія виршіла надати Україні новий пакет оборонної допомоги. У ньому надішлють додаткове оборонне обладнання вартістю близько в 100 млн євро.

Це – вже двадцятий оборонний пакет, який фінські союзники виділили Україні. Про це йдеться на сайті міноборони Фінляндії.

"З оперативних міркувань і щоб гарантувати, що допомога безпечно дістанеться місця призначення, додаткові відомості про вміст пакунка, спосіб його доставки або розклад надаватися не будуть", – йдеться у повідомленні.

Загалом країна вже надала українцям допомоги на 1,5 млрд євро.

"Те, що поставлено на карту в оборонній боротьбі України, – це перспективи безпеки Європи та Фінляндії в поточному десятилітті. Разом із нашими союзниками ми залишаємося непохитними у своїй відданості підтримці українців", – сказав міністр оборони країни Хаккянен.

За нову підтримку Фінляндії подякував президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що попередній пакет оборонної допомоги Фінляндія надала України в жовтні. Його склад теж не розголошували, але сказали, що "при прийнятті рішення про додаткову допомогу враховано як потреби України, так і ресурси Сил оборони".