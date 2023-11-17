У Південній Кореї готують законопроєкт про заборону їсти собак

У країні існує близько 1150 ферм з розведення тварин, 34 бойні, 219 дистриб'юторських компаній і близько 1600 ресторанів, де подають собак.

Південна Корея прагне заборонити вживання у їжу собачого м’яса, пише Reuters.

Корейську практику поїдання собак критикують іноземні країни через жорстокість, але в країні також зростає спротив, особливо з боку молодшого покоління.

“Настав час покласти край соціальним конфліктам і суперечкам навколо споживання собачого м’яса, ухваливши спеціальний закон, щоб завершити з цим”, − заявив Ю Ей-дон, політичний керівник панівної Партії влади народу, на зустрічі з урядовцями та захисниками тварин.

Уряд і політична сила подадуть цього року законопроєкт про заборону, сказав Ю. Він додав, що за очікуваної підтримки обох партій законопроєкт має схвалити парламент.

Міністр сільського господарства Чон Хван Кеун заявив на зустрічі, що уряд швидко запровадить заборону та надасть максимальну підтримку виробникам собачого м’яса, які закриють свій бізнес.

Перша леді Кім Кеон Хі активно критикувала споживання собачого м’яса і разом зі своїм чоловіком, президентом Юн Сук Йолем, взяла до себе безпритульних собак.

Законопроєкти проти вживання собачого м’яса в минулому провалилися через протести тих, хто працює у цій галузі, і занепокоєння щодо фермерів і власників ресторанів. Нова пропозиція передбачатиме трирічний пільговий період і фінансову підтримку бізнесу для виходу з торгівлі.

Вживання в їжу собачого м’яса є давньою практикою на Корейському півострові, вважається, що це допомагає боротися з літньою спекою. Однак традиція стає дедалі менш популярною. За даними уряду, налічується близько 1150 ферм з розведення собак, 34 бойні, 219 дистриб'юторських компаній і близько 1600 ресторанів, де подають собак.

Опитування Gallup Korea минулого року показало, що 64% респондентів проти споживання собачого м’яса. Лише 8% респондентів їли собак протягом останнього року, порівняно з 27% у 2015 році.