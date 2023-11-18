ЦАХАЛ наказав евакуювати всіх з лікарні в "Шифа" протягом наступної години

Ізраїльські війська концентруються на кордоні з Газою

Ізраїльські війська через гучномовці наказали евакуювати лікарню Шифа у найближчу годину. Саме ця лікарня у Газі сталася центром бойових дій між ЦАХАЛОМ та ХАМАСом. Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на AFP.

"Лікарня Шифа — найбільша в Газі — стала центром війни Ізраїлю та ХАМАС, яка вже триває сьомий тиждень після атаки ХАМАСу на південь Ізраїлю", — пише Times of Israel.

ЦАХАЛ стверджує, що терористи ХАМАСу мають командний центр у лабіринтах тунелів під лікарнею.

Ізраїль неодноразово закликав евакуювати лікарню на південь, однак медичні працівники кзазначали, що багатьох пацієнтів неможливо перемістити.

Нагадаємо, ЦАХАЛ взяв під контроль опорний пункт командувача північного командного району "Ісламського джихаду". Там розміщені офіси високопосадовців терористичної організації та стратегічний об'єкт виробництва зброї.