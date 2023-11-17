Норвезькі винищувачі перехопили російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 та МіГ-31

Норвезькі винищувачі F-35 перехопили російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 поблизу повітряного простору НАТО. Про це повідомили у повітряному командуванні НАТО в мережі "Х".

"Норвезькі F-35 піднялися вчора з авіабази Евенес у Норвегії через те, що російські літаки пролетіли поблизу повітряного простору союзників по НАТО. Винищувачі ідентифікували 2 бомбардувальники Ту-160, 2 МіГ-31 та 2 Іл-78 Mida", — повідомили у відомстві.

Відомо, що літаки повернулися до Росії невдовзі після зустрічі з F-35.

Нагадаємо, у лютому цього року винищувачі США двічі за два дні перехопили російські винищувачі та бомбардувальники. Вони летіли поблизу Аляски, хоча і не входили в повітряний простір США чи Канади.