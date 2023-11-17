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У США стартувала підготовка українських пілотів на винищувачах F-16, — Пентагон

Також вирішується забезпечення України запчастинами для F-16.

У США стартувала підготовка українських пілотів на винищувачах F-16, — Пентагон
Винищувачі F16 ВПС Румунії під час навчань НАТО Reinforce Air Police.
Фото: EPA/UPG

На території США вже розпочалися навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Крім цього у Міноборони США вирішують питання забезпечення України запасними частинами для винищувачів. Про це йдеться на сайті Пентагону.

"Міністерство оборони вже бере участь у підготовці українських пілотів до польотів на літаках F-16. Одночасно вирішується питання щодо забезпечення України запасними частинами для цих літаків",  йдеться у повідомлені.

Щоб переконатися, що українські пілоти успішно керують цими F-16, вони тренувалися в США та Європі як з експлуатації польотів, так і з технічного обслуговування.

За словами заступника міністра оборони США із закупівель та матеріально-технічного забезпечення Білла Лапланта, без запасних частин винищувачі F-16, на яких літатимуть українці, можуть бути виведені з експлуатації за кілька місяців. Тому у США планують створити запас запчастин для літаків на 90 днів.

"Ми не дозволимо цьому статися. І саме тому, що інші країни надають свої літаки, ми повинні переконатися, що якщо вони не нададуть запчастини, ми знайдемо запчастини та надамо їх", — додав Лаплант.

Як відомо, раніше Держдепартамент США заявив про готовність схвалити передачу третьою стороною літаків F-16 американського виробництва Україні. Нідерланди, Данія та Норвегія оголосили про намір здійснити постачання, вивівши літаки з власних ВПС.

Раніше повідомлялося, що у Румунії почали будувати центр для навчання українських пілотів на F-16. Загалом навчання українських пілотів триватимуть 6 місяців.

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