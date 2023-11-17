Штат Айова визнав Голодомор геноцидом українського народу

Ілюстративне фото: українці запалюють свічки біля пам’ятника жертвам Голодомору в Києві, 27 листопада 2021 року.

Штат Айова видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору та став 33-ім штатом США і восьмим штатом консульського округу Consulate General of Ukraine in Chicago, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид в Україні.

Про це повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

“Щиро вдячні губернаторці штату Айова Кім Рейнольдс за солідарність з Україною. Дякую Генеральному консулу України в Чикаго Сергій Коледов та українській громаді за активну роботу із вшанування пам‘яті про жертв Голодомору”, - написала Маркарова.

Вона запросила усіх бажаючих приєднатись до церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору у Вашингтоні 25 листопада о 16:30 біля Меморіалу жертвам Голодомору.

Нагадаємо, нещодавно американський штат Вайомінг визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом. Місцева влада також проголосила листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид.