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Штат Айова визнав Голодомор геноцидом українського народу

Айова стала 33-м штатом США, який визнав Голодомор.

Штат Айова визнав Голодомор геноцидом українського народу
Ілюстративне фото: українці запалюють свічки біля пам’ятника жертвам Голодомору в Києві, 27 листопада 2021 року.
Фото: EPA/UPG

Штат Айова видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору та став 33-ім штатом США і восьмим штатом консульського округу Consulate General of Ukraine in Chicago, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид в Україні.  

Про це повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

“Щиро вдячні губернаторці штату Айова Кім Рейнольдс за солідарність з Україною. Дякую Генеральному консулу України в Чикаго Сергій Коледов та українській громаді за активну роботу із вшанування пам‘яті про жертв Голодомору”, - написала Маркарова. 

Вона запросила усіх бажаючих приєднатись до церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору у Вашингтоні 25 листопада о 16:30 біля Меморіалу жертвам Голодомору. 

Нагадаємо, нещодавно американський штат Вайомінг визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом. Місцева влада також проголосила листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид.

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