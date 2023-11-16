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Британський міністр оборони заявив про підтримку оборонних компаній, що допомагають таким державам, як Україна

За словами Шаппса, інвестиції в оборону — це "морально правильний вчинок, без якого звірячі дії тиранів, таких як Путін, залишилися б незаперечними та безстрашними".

Британський міністр оборони заявив про підтримку оборонних компаній, що допомагають таким державам, як Україна
Рустем Умєров та Грант Шаппс
Фото: Міноборони України

Міністр оборони (державний секретар) Великої Британії Грант Шаппс заявив, що влада країни підтримуватиме оборонні компанії, які допомагають таким країнам, як Україна, захищатися.

Про це йдеться в дописі Шаппс в соцмережі Х.

"Британські оборонні компанії забезпечують нашу безпеку, допомагають таким країнам, як Україна, захищати їхню свободу та діють як глобальні чемпіони для Великобританії. Ми всіляко підтримуватимемо їх проти тих, хто хоче позбавити фінансування галузі через так звані етичні правила інвестування, які є не лише аморальними, але й небезпечними", - заявив міністр.

Як ідеться на урядовому сайті Великобританії, Шаппс назвав британські оборонні компанії "хорошими послами" країни перед інвестиційними загрозами.

Міністр виступив на Форум постачальників оборонної продукції (DSF), який зібрав посадовців з понад десятка ключових постачальників оборонної продукції Великобританії. 

За словами міністра, інвестиції в оборону — це "морально правильний вчинок, без якого звірячі дії тиранів, таких як Путін, залишилися б незаперечними та безстрашними".

"Немає жодних сумнівів у вирішальній ролі, яку промисловість відіграє у нашому захисті, і саме тому я підтримаю компанії, які захищають нашу країну та допомагають нам процвітати" - наголосив Шаппс.

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Нагадаємо, влітку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками транснаціональної компанії BAE Systems зі штаб-квартирою в Лондоні, яка веде діяльність у галузях виробництва зброї, безпеки та аерокосмічній сфері. За словами глави держави, BAE Systems починає працювати в Україні. Було підписано рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119.

Тим часом німецька оборонна компанія Rheinmetall виготовлятиме для України близько 100 тисяч боєприпасів.

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