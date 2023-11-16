Байден зустрівся з лідером Китаю
Байден зустрівся з лідером Китаю
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Форпост авторитаризму в Європі: азійські витоки Москви
Форпост авторитаризму в Європі: азійські витоки Москви
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
ГоловнаСвіт

Генсек НАТО і президент Латвії обговорили підтримку України та її інтеграцію в Альянс

Також йшлося про захист об'єктів інфраструктури.

Генсек НАТО і президент Латвії обговорили підтримку України та її інтеграцію в Альянс
Едгарс Рінкевичс і Єнс Столтенберг
Фото: edgarsrinkevics X

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс обговорив з генеральним секретарем НАТО підтримку України та захист критичної інфраструктури.

Зустріч відбулася в Брюсселі. Серед обговорюваних тем – посилення східного флангу НАТО, інтеграція України до Альянсу та підготовка до саміту 2024, йдеться у повідомленні на сайті латвійського президента. 

Рінкевичс наголосив на важливості виконання рішень самітів у Мадриді та Вільнюсі. 

"Ми обговорили оборонне планування НАТО та захист критичної інфраструктури, підтримку України. Тримаємо кулаки за якнайшвидшу ратифікацію приєднання Швеції до Альянсу", – сказав Рінкевічус.

Він додав, що РФ є і залишатиметься найсерйознішою та безпосередньою загрозою безпеці Альянсу. 

"Тому вкрай важливо реалізувати рішення та плани регіональної оборони, прийняті на Мадридському та Вільнюському самітах НАТО, зміцнюючи можливості стримування Альянсу та забезпечуючи захист територій членів НАТО з першого сантиметра. Як приймаюча країна Латвія робить усе, щоб забезпечити найкращі умови для своїх союзників, а також постійно інвестує та зміцнює свою обороноздатність. Для НАТО важливо надати максимальну підтримку, особливо у зміцненні можливостей протиповітряної оборони", – сказав Рінкевичс. 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у свою чергу написав у X, що складна ситуація на полі бою в Україні є аргументом для ще більшої підтримки.

Нагадаємо, що в Балтійському морі було пошкоджено газогін. Офіційні причини з'ясовуються, однак не виключено, що до інциденту може бути причетною РФ. Докладно – в матеріалі на LB.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies