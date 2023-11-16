Генсек НАТО і президент Латвії обговорили підтримку України та її інтеграцію в Альянс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс обговорив з генеральним секретарем НАТО підтримку України та захист критичної інфраструктури.

Зустріч відбулася в Брюсселі. Серед обговорюваних тем – посилення східного флангу НАТО, інтеграція України до Альянсу та підготовка до саміту 2024, йдеться у повідомленні на сайті латвійського президента.

Рінкевичс наголосив на важливості виконання рішень самітів у Мадриді та Вільнюсі.

"Ми обговорили оборонне планування НАТО та захист критичної інфраструктури, підтримку України. Тримаємо кулаки за якнайшвидшу ратифікацію приєднання Швеції до Альянсу", – сказав Рінкевічус.

Він додав, що РФ є і залишатиметься найсерйознішою та безпосередньою загрозою безпеці Альянсу.

"Тому вкрай важливо реалізувати рішення та плани регіональної оборони, прийняті на Мадридському та Вільнюському самітах НАТО, зміцнюючи можливості стримування Альянсу та забезпечуючи захист територій членів НАТО з першого сантиметра. Як приймаюча країна Латвія робить усе, щоб забезпечити найкращі умови для своїх союзників, а також постійно інвестує та зміцнює свою обороноздатність. Для НАТО важливо надати максимальну підтримку, особливо у зміцненні можливостей протиповітряної оборони", – сказав Рінкевичс.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у свою чергу написав у X, що складна ситуація на полі бою в Україні є аргументом для ще більшої підтримки.

Нагадаємо, що в Балтійському морі було пошкоджено газогін. Офіційні причини з'ясовуються, однак не виключено, що до інциденту може бути причетною РФ. Докладно – в матеріалі на LB.ua.