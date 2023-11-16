У Німеччині провели обшуки, пов'язані з Ісламським центром у Гамбурзі (оновлено)

У Німеччині поліція провела обшук у понад 50 об’єктах нерухомості, пов’язаних з Ісламським центром у Гамбурзі, пише Reuters з посиланням на МВС країни.

Центр має тісні зв’язки з Іраном, його підозрюють у підтримці ліванських бойовиків “Хезболла” і у порушенні конституційного порядку Німеччини.

“Я хочу чітко пояснити, що ми діємо проти ісламістів, а не проти релігії чи іншої держави. Але у нашому фокусі ісламісти”, − заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Рейди також були спрямовані проти п'яти асоціацій, які вважаються підгрупами центру. Їх провели для отримання доказів у межах розслідування міністерства.

У Гамбурзі 300 поліцейських провели 31 обшук. “Підозри проти Ісламського центру в Гамбурзі є серйозними, і він уже давно перебуває під контролем внутрішньої розвідки щодо ісламістської діяльності. Особливо зараз, коли багато євреїв відчувають особливу загрозу, ми не терпітимемо ісламістської пропаганди або антисемітської та антиізраїльської риторики ненависті”, − сказала Фейзер.

Діяльність “Хезболли”, яке має глибокі зв'язки з ХАМАСом та отримує зброю з Ірану, була заборонена в Німеччині в 2020 році, активи угрупування конфіскували. Після терактів 7 жовтня влада Німеччини заборонила багато пропалестинських демонстрацій, намагаючись запобігти публічному антисемітизму та приборкати заворушення.