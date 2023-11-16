Глобальних угод немає, і Байден сказав, що все ще вважає Сі диктатором.

Президент США Джо Байден і голова Китаю Сі Цзіньпін обговорили війну Росії в Україні та конфлікт у Смузі Гази. Про це американський президент сказав на пресконференції за результатами більш ніж чотирьохгодинних перемовин, пише "Голос Америки".

Також під час візиту китайського лідера до США йшлося про глобальні питання, як права людини, затримання американських громадян у Китаї та про важливість стабільності в Тайвані. Байден сказав, що порушив теми, у яких США стурбовані діями КНР.

"Але угоди жодної немає. Жодної угоди", – наголосив він.

Фото: President Biden у X Байден на пресконференції

Серед питань, про які лідерам США та КНР вдалося досягти консенсусу, були домовленості відновити військові канали зв’язку та працювати над обмеженням виробництва фентанілу – синтетичного наркотику, що призводить до смерті. КНР розірвала військові канали зв'язку в серпні 2022 року, коли тогочасна спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань.

Ці дві домовленості є основними результатами їхніх перших особистих переговорів за останній рік. Також лідери домовилися про тісніше спілкування.

"Ми з президентом Сі також обмінялися думками щодо низки регіональних і глобальних питань, включаючи відмову Росії зупинити жорстоку та агресивну війну проти України та конфлікт в Газі", – сказав Байден.

Фото: EPA/UPG

Водночас Байден сказав, що все ще вважає Сі диктатором, попри домовленості, додає CNN. Він також зазначив, що в контексті домовленостей буде дотримуватися принципу "довіряй, але перевіряй".

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Візит Сі до США став першим за шість років. США і КНР мають напружені відносини, зокрема через Тайвань. Китай також продовжує підтримувати тісні зв'язки із Росією, зокрема у військових питаннях та постачанні безпілотників.