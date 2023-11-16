Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ

Колишнього командувача 6-ї армії ВПС і ППО Росії Володимира Свиридова та його дружину знайшли мертвими у їхньому будинку в Ставропольському краї.

Про це повідомляють росЗМІ.

Росіяни зазначають, що тіла 68-річного Свиридова та його 72-річної дружини Тетяни були знайдені вдень 15 листопада у селищі Анджіївському.

Вони нібито загинули близько тижня тому. Однак, що стало причиною загибелі, не повідомляється. Зазначається лише, що співробітники газової служби здійснили виміри в будинку і не виявили перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин.

Свиридов мав звання генерал-лейтенанта і командував 6-ю армією ВПС і ППО Росії з 2005 до 2009 року.

Раніше ГУР міноборони повідомляло, що останнім часом значно зросла кількість суїцидів серед російських офіцерів.

У лютому під Москвою знайшли мертвим генерал-майора та колишнього заступника начальника відділу російського МВС по боротьбі з "екстремізмом" Володимира Макарова. Повідомлялося, що він застрелився.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення сталося декілька загадкових смертей топменеджерів енергетичних підприємств. Саме ця галузь - головний наповнювач російського бюджету, доходи власне від нафти й газу дозволяють Росії фінансувати війну. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?".