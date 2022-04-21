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В Іспанії знайшли мертвими екстопменеджера російської газової компанії "Новатек", його дружину та доньку

Це другий схожий випадок за три дні.

В Іспанії знайшли мертвими екстопменеджера російської газової компанії "Новатек", його дружину та доньку
Сергій Протосеня
Фото: telecinco.es

Колишній топменеджер російської газової компанії "Новатек" Сергій Протосеня, його дружина та донька знайдені мертвими в Іспанії.

Іспанська поліція повідомила, що тіла трьох людей знайшли в місті Льорет-де-Мар, проте поліція не назвала ні імена, ні національність померлих. За даними телеканалу, йдеться саме про Протосеню та його сім'ю, передає телеканал Telecinco.

За даними телеканалу, тіла дружини топменеджера Наталії та 18-річної доньки з ножовими пораненнями було виявлено у кімнатах вілли, що належить сім'ї. Тіло самого Протосені знайшли в саду, він помер від удушення, поряд із ним знайшли сокиру та ніж.

Поліція розглядає версію, згідно з якою Протосеня міг убити свою дружину і дочку, а потім накласти на себе руки.

За даними телеканалу, сім'я Протосені жила у Франції, а до Іспанії вони приїхали на великодні свята. Статки колишнього топменеджера "Новатеку" оцінюють у 400 мільйонів євро

"Новатек" – компанія, що займається видобуванням природного газу, друга в Росії за обсягами видобутку. В 2021 посіла 8-ме місце в рейтингу найбільших приватних компаній РФ за версією Forbes.

Це другий схожий випадок за три дні. 18 квітня в Москві були знайдені мертвими колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Владислав Аваєв, його дружина та неповнолітня дочка. За попередніми даними, банкір убив сім'ю, після чого наклав на себе руки. Причиною події, як писали ЗМІ, міг бути конфлікт на ґрунті ревнощів.

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