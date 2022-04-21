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Прем'єр-міністри Данії та Іспанії відвідали Київ та Бородянку

Також вони зустрілися з президентом Зеленським.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредріксен та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідали Київ та Бородянку.

“Шокований побачити жах та звірства війни Путіна на вулицях Бородянки. Ми не залишимо Україну саму”, – написав Санчес у твіттері.

Санчес та Фредеріксен зустрілися у столиці з президентом України Володимиром Зеленським.

“Дякую, що в такий непростий час ви поруч з українцями!”, – зазначив він.

Нагадаємо, 20 квітня Бородянку відвідав Президент Європейської ради Шарль Мішель, а раніше – президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

Вчора у селищі виявили ще два масових захоронення мирних жителів, убитих російськими військовими. Точна кількість загиблих у Бородянці досі невідома, адже робота над розбиранням завалів ще триває.

Ворог зайшов у Бородянку 27 лютого і лишався там аж до 1 квітня. За словами міністра регіонального розвитку Олексія Чернишова, тут пошкоджено чи знищено дві третини багатоповерхівок. Вісім багатоквартирних будинків демонтують – відновленню вони не підлягають.

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