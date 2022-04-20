Президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав Бородянку на Київщині, яку звільнили від окупантів 1 квітня .
Про це йдеться у його Твіттері.
“У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості”, – зазначив він.
Разом з очільником Євроради до міста приїхала віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
Дві третини зруйнованих будинків, мітки окупантів, спалені авто. Фоторепортаж із Бородянки через 18 днів після звільнення
Селище Бородянка стало одним із тих, яке трапилося на шляху російської армії до столиці. Ворог зайшов туди 27 лютого і лишався аж до 1 квітня. За словами міністра регіонального розвитку Олексія Чернишова, ворогами тут пошкоджено чи знищено дві третини багатоповерхівок. Вісім багатоквартирних будинків демонтують – відновленню вони не підлягають.
Точна кількість загиблих від рук ворога тут все ще невідома – рятувальники продовжують розбирати завали. Станом на 17 квітня рятувальники виявили тіла 41 людини.