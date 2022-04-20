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Шарль Мішель відвідав Бородянку: "не може бути миру без справедливості"

"Історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні".

Шарль Мішель відвідав Бородянку: "не може бути миру без справедливості"
Фото: twitter.com/eucopresident

Президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав Бородянку на Київщині, яку звільнили від окупантів 1 квітня .

Про це йдеться у його Твіттері.

“У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості”, – зазначив він.

Разом з очільником Євроради до міста приїхала віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Фото: twitter.com/eucopresident
Нагадаємо, Шарль Мішель прибув сьогодні з візитом до Києва.

Селище Бородянка стало одним із тих, яке трапилося на шляху російської армії до столиці. Ворог зайшов туди 27 лютого і лишався аж до 1 квітня. За словами міністра регіонального розвитку Олексія Чернишова, ворогами тут пошкоджено чи знищено дві третини багатоповерхівок. Вісім багатоквартирних будинків демонтують – відновленню вони не підлягають.

Точна кількість загиблих від рук ворога тут все ще невідома – рятувальники продовжують розбирати завали. Станом на 17 квітня рятувальники виявили тіла 41 людини.

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