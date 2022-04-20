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Москва почала "чистки" керівників ОРЛО, – розвідка

Першим пішов так званий міністр внутрішніх справ. 

Москва почала "чистки" керівників ОРЛО, – розвідка
Ігор Корнет
Фото: РБК-Україна

ФСБ Росії заарештувала так званого міністра внутрішніх справ терористичної "ЛНР" Ігоря Корнета. Його тримають у СІЗО в Ростові-на-Дону, повідомили у Telegram Головного управління розвідки Міністерства оборони України. 

"Арешт “міністра внутрішніх справ ЛНР” викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва “республіки”, які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави. Однак, з боку голови “ЛНР” Пасічника Л. І. прикладаються всі зусилля для звільнення Корнета з-під арешту та відновлення на посаді", – зазначили розвідники.

В ГУР додали, що "чистки" керівників ОРЛО почалися на тлі невдач у війні проти України.

Нагадаємо, що терористи в окремих районах Донецької й Луганської областей намагаються проводити масову мобілізацію чоловіків, щоб відправляти їх на війну проти України. При цьому ці "мобілізовані" для російської армії слугують просто живим щитом – військові РФ відправляють їх поперед себе. 

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