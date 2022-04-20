Понад 1 млн українців повернулися до країни від початку війни

Протягом останніх тижнів в Україну повертається все більше жінок і дітей.

Уже понад 1 млн українців повернулися на Батьківщину від 24 лютого – початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок, 19 квітня.

"Поки наші воїни хоробро боронять східні та південні рубежі, країна повертається до роботи. Українці повертаються додому. Вже понад мільйон наших громадян повернулися на Батьківщину від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації", – сказав глава уряду.

Як наголошує пресслужба парламенту, з початку повномасштабного вторгнення українці масово повертаються додому. Перший місяць це були переважно чоловіки. Протягом останніх тижнів відзначається збільшення кількості жінок і дітей, які повертаються.

За даними ООН, станом на 15 квітня 870 тис. людей, які виїхали за кордон з початку війни, повернулися в Україну. Щодня на Батьківщину повертаються 30 тисяч біженців.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що 16 квітня в Україну з ЄС і Молдови вперше з початку війни прибуло більше людей, ніж вибуло. У наступні дні тенденція збереглася.