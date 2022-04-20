19 квітня українська ППО уразила 9 цілей, зокрема літак та вертоліт

Також вражено 5 БпЛА (ОТР); 1 крилату ракету.

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За добу, 19 квітня, протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ знищила щонайменше дев'ять повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«19 квітня, на Сході та Півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено 9 повітряних цілей російських окупантів», – зазначається в повідомленні.

Зокрема повідомляється, що уражено. 1 літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);1 вертоліт (Ка-52); 5 БпЛА (ОТР); 1 крилату ракету

Нагадаємо, За добу 18 квітня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ знищила сім повітряних цілей російських окупантів.

Зокрема, українські воїни знищили винищувач Су-30, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 2 крилаті ракети.