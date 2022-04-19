18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30

За добу 18 квітня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ знищила сім повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Зокрема, українські воїни знищили винищувач Су-30, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 2 крилаті ракети.
«Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах», – зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у війні проти України росіяни втратили майже 800 танків, понад 310 одиниць авіації і близько 20,6 тис. живої сили.