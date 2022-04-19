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18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30

Українські воїни також поцілили 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 2 крилаті ракети.

18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
Фото: EPA/UPG

За добу 18 квітня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ знищила сім повітряних цілей російських окупантів. 

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ

Зокрема, українські воїни знищили винищувач Су-30, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 2 крилаті ракети.

«Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах», – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у війні проти України росіяни втратили майже 800 танків, понад 310 одиниць авіації і близько 20,6 тис. живої сили.

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