На півдні Збройні сили України знищили 28 військових РФ та 5 одиниць техніки

Росіяни завдають артилерійсько-мінометних ударів по українських позиціях й по населених пунктах з мирними населенням.

На Миколаївщині актуальними залишаються загрози ракетних та артилерійських ударів. А на Херсонщині ворог продовжує психологічний тиск та брудну пропаганду серед цивільного населення і намагається завдавати артилерійсько-мінометних ударів по українських позиціях й по населених пунктах з мирними населенням.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь». «Майже годинний штурм рашистами наших позицій в районі Олександрівки (Херсонська область) успіху не мав. Ворог відступив для відновлення сил, – йдеться у повідомленні. – За результатами ефективних уражень нашими військами ворожих сил знищено 28 рашистів та 5 одиниць техніки, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА».

В Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від наших берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються.

Нагадаємо, у війні проти України росіяни втратили майже 800 танків, понад 310 одиниць авіації і близько 20,6 тис. живої сили.