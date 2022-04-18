У Бородянці загинув відомий освітянин Марк Бобровський

У Бородянці під Києвом загинув відомий освітянин, викладач, заступник директора ліцею "Універсум" Марк Бобровський.

Про це повідомляється на сторінці ліцею в фейсбуці.

"Шановні друзі, колеги, учні і їх родини! До нас прийшло горе і страшна звістка. Знайшли тіло Бобровського Марка Володимировича. Він загинув від рашистської авіаційної бомби разом з родиною. Дружина - Галина, лікар терапевт , син - Максим, студент НТУУ КПІ. Пішли з життя миттєво, переховуючись у підвалі будинку, де мешкали у Бородянці", - йдеться в повідомленні.

Бобровський не дожив 14 днів до свого 60 річчя. Нагадаємо, на Київщині внаслідок російського вторгнення постраждали 120 закладів освіти.