На Київщини внаслідок російського вторгнення постраждали 120 закладів освіти

На території Київщини внаслідок російського вторгнення постраждали 120 закладів освіти.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
Виявили зруйнованими чи пошкодженими:
- 5 закладів професійно-технічної освіти,
- 68 закладів загальної середньої освіти,
- 44 заклади дошкільної освіти,
- 3 заклади позашкільної освіти.
Усього в зруйнованих школах навчалося 28 736 учнів, а у дитячих садках виховувалося 5 520 дітей.
Зараз проводиться фотофіксація і обстеження закладів освіти. Також розробляються плани організації освітнього процесу.
Нагадаємо, окупанти зобов'язують дітей на тимчасово окупованих територіях розпочати навчання у районах, які перебувають на межі ведення бойових дій.