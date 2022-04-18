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На Київщини внаслідок російського вторгнення постраждали 120 закладів освіти

Зараз проводиться їх фотофіксація і обстеження.

На Київщини внаслідок російського вторгнення постраждали 120 закладів освіти
Фото: t.me/kyivoda

На території Київщини внаслідок російського вторгнення постраждали 120 закладів освіти.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Виявили зруйнованими чи пошкодженими:

  • 5 закладів професійно-технічної освіти,
  • 68 закладів загальної середньої освіти,
  • 44 заклади дошкільної освіти,
  • 3 заклади позашкільної освіти.

Усього в зруйнованих школах навчалося 28 736 учнів, а у дитячих садках виховувалося 5 520 дітей.

Зараз проводиться фотофіксація і обстеження закладів освіти. Також розробляються плани організації освітнього процесу.

Нагадаємо, окупанти зобов'язують дітей на тимчасово окупованих територіях розпочати навчання у районах, які перебувають на межі ведення бойових дій.

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