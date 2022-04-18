200 грамів юшки на добу на двох: страшні подробиці окупації Ягідного на Чернігівщині. Відео "Українського свідка" Село Ягідне 28 днів перебувало у російській окупації. 380 людей жили у підвалах і спали стоячи.

Чернігівська область межує з територією Росії та Білорусі. Російські війська зайшли сюди майже одразу після початку війни. На відео проєкту «Український свідок» — село Ягідне, жителів якого окупанти загнали у підвал під дулами автоматів.

Місцеві мешканці розповідають, що у загальному приміщенні на 90 кв.м. жили 138 людей. Вони ходили в туалет у відра і спали стоячи. Літні люди жили в погребах по 13 людей. Онучка одного з жителів села, яка народилась за місяць до війни, вмирала в підвалі. На щастя, дівчинку вдалося врятувати.

Але були ті, хто не вижив. Люди вмирали, але окупанти не дозволяли виносити їхні тіла. На стінах лишилися позначки про померлих.

Деяких жителів росіяни застрелили і спалили їхні хати.

Російська армія перебувала у Ягідному з 5 березня по 2 квітня. Наразі Чернігівщина повернулася під контроль України. Журналісти отримують свідчення мешканців регіону про те, як проходила окупація.

Нагадаємо, проєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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