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70% особового складу 150 мотострілецької дивізії ЗС РФ відмовляються від участі у війні проти України, - ГУР

З "відмовниками" працює ФСБ.

70% особового складу 150 мотострілецької дивізії ЗС РФ відмовляються від участі у війні проти України, - ГУР

В російській армії продовжується хвиля відмов від участі у війні. Так, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, кількість відмов серед «контрактників» у підрозділах 150 мотострілкової дивізії 8 армії південного військового округу ЗС РФ сягнула 60-70% від загальної кількості особового складу. Про це повідомили у ГУР. 

За даними розвідки, з військовослужбовцями, які відмовилися їхати в Україну, «працюють» заступники командирів підрозділів з воєнно-політичної роботи та співробітники ФСБ. Людей переконують взяти участь у наступальних діях. В разі повторної відмови – погрожують розправами з родичами.

“Тим, кого таки не вдалося переконати, заносять запис в особову справу: «Відмовився від участі у спеціальній воєнній операції на території ЛНР, ДНР та України». Аналогічний запис отримують ті, хто досі не брав участі у війні проти України, а залишились у так званому «стратегічному резерві» в пунктах постійної дислокації. Тим, хто прибув у частини в ході ротації, але відмовився від участі в бойових діях, у військовий квиток ставлять штамп: «Здійснив ухилення від виконання обов'язків військової служби та службово-бойових завдань під час проведення спеціальної військової операції на території України»”, - зазначають у ГУР.

Також військове керівництво Росії погрожує виплатити компенсацію за поранення чи контузію лише у сумі 3 млн руб. лише у випадку повернення військовослужбовця в підрозділ для подальшої участі у бойових діях. В іншому випадку, у російських військовослужбовців виникають проблеми з оформленням документів і навіть отриманням належних медичних послуг.

Нагадаємо, раніше повіомлялося, що військові найманці з Кавказу відмовляються йти на війну проти Україну.

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