Окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста.

Росія, попри значну перевагу в кількості військ, не може взяти Маріуполь. Тому хоче зрівняти з землею завод "Азовсталь", де тримають оборону українські бійці, скинувши з повітря тритонні "сюрпризи".

Про це повідомила Служба безпеки України, яка перехопила телефонну розмову росіян.

"Окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста", - наголосили в СБУ.

"Ждем тут "сюрпризы" от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь, волна взрывная будет", - каже дружині ростовський командир взводу загарбників, який перебуває за чотири кілометри від "Азовсталі".

На запитання про долю мирного населення загарбник відповідає: "Все уехали. Все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные..."

"Тож у нас лише один шлях зберегти нашу країну – перемогти!" - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, за інформацією поліції, в Маріуполі на "Азовсталі" ховаються сотні цивільних, у тому числі жінки й діти. Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко звернувся до світових лідерів з проханням організувати евакуацію з міста для цивільних громадян, поранених і загиблих бійців.