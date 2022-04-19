За добу піротехніки знайшли понад півтори тисячі небезпечних предметів і обстежили майже 512 га, - МВС

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії вдалося знешкодити 68 345 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини.

Піротехніки ДСНС України у Донецькій області розміновують сільськогосподарські угіддя від вибухонебезпечних предметів

Упродовж 18 квітня піротехніки ДСНС виявили і знешкодили 1 592 вибухонебезпечні предмети і обстежили територію площею 511,71 га.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

"Найчастіше піротехніки працювали: на Харківщині - 2 795 разів, Миколаївщині – 1 102, Київщині - 988, Донеччині – 304, Сумщині – 304", - повідомили в МВС.

Від початку вторгнення українські фахівці знешкодили 68 345 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини, а також 1 938 авіаційних бомб. Наразі вдалося обстежити територію площею 11 640 га.

В МВС закликали у разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки повідомляти про це на 101 або 102.

Нагадаємо, днями сапери обстежили селище на Київщині, де знайшли десятки снарядів, гранат, мін та розтяжок.

Нещодавно перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявив, що МВС планує "ініціювати перед урядом України збільшення кількості спеціалістів-вибухотехніків з метою максимального пришвидшення нейтралізації всіх тих боєприпасів, залишених внаслідок російської агресії".