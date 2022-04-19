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В Україні знаходяться 76 російських батальйонно-тактичних груп, - Пентагон

Близько 10 БТГ намагаються захопити Маріуполь.

В Україні знаходяться 76 російських батальйонно-тактичних груп, - Пентагон
Фото: ukrinform.ua

За даними Міністерства оборони США, в Україні зараз перебувають 76 російських батальйонно-тактичних груп, 11 із них були введені в останні кілька днів.

Про це заявив на брифінгу представник Пентагону, передає "Радіо Свобода".

Крім цих 76 БТГ, на північ від України є ще близько 22, які, ймовірно, поповнюють і переобладнують.

Близько 10 БТГ намагаються захопити Маріуполь. У місті та навколо нього також перебуває значна кількість російських сухопутних військ. Його також обстрілює російська авіація та артилерія.

"Якщо Маріуполь перейде під контроль росіян, це звільнить близько 10 БТГ для використання в інших місцях на сході чи півдні України. Але це - під питанням, тому що українці все ще дуже і дуже рішуче б’ються за Маріуполь", - зазначив представник Міноборони США. 

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. У ГУР Міноборони також припускають, що росіяни намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня. Вони прагнимуть до цього часу повністю захопити Донецьку й Луганську області, розраховують таким чином зробити подарунок голові Кремля Володимиру Путіну.

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