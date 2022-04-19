Через бойові дії зруйновано мережі водопостачання та електричні мережі.

Шість мільйонів українців не мають постійного доступу до питної води через війну.

Про це повідомляє ЮНІСЕФ в Україні.

Більш ніж місяць бойових дій в Україні призвів до руйнування мереж водопостачання та електричних мереж, унаслідок чого понад 4,6 мільйона людей залишилися з обмеженим доступом до води, йдеться в повідомленні.

"Загалом понад 6 млн людей в Україні щодня борються, аби мати питну воду, яка є однією з найважливіших потреб людини", — пише ЮНІСЕФ.

Як повідомлялося раніше, катастрофічна ситуація з водою залишається в оточеному росіянами Маріуполі. Так само як із їжею, теплом, медикаментами - у місті гуманітарна катастрофа.

Також у результаті бойових дій пошкоджено водовід Дніпро – Миколаїв, яким воду постачають з річки Дніпро до Миколаєва. Наразі тривають роботи з відновлення водопостачання. Постачання води в Миколаїв організували також сусідні області.