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Шість мільйонів українців не мають постійного доступу до питної води через війну

Через бойові дії зруйновано мережі водопостачання та електричні мережі.

Шість мільйонів українців не мають постійного доступу до питної води через війну
Миколаїв
Фото: novosti-n.org

Шість мільйонів українців не мають постійного доступу до питної води через війну. 

Про це повідомляє ЮНІСЕФ в Україні.

Більш ніж місяць бойових дій в Україні призвів до руйнування мереж водопостачання та електричних мереж, унаслідок чого понад 4,6 мільйона людей залишилися з обмеженим доступом до води, йдеться в повідомленні.

"Загалом понад 6 млн людей в Україні щодня борються, аби мати питну воду, яка є однією з найважливіших потреб людини", — пише ЮНІСЕФ.

Як повідомлялося раніше, катастрофічна ситуація з водою залишається в оточеному росіянами Маріуполі. Так само як із їжею, теплом, медикаментами - у місті гуманітарна катастрофа. 

Також у результаті бойових дій пошкоджено водовід Дніпро – Миколаїв, яким воду постачають з річки Дніпро до Миколаєва. Наразі тривають роботи з відновлення водопостачання. Постачання води в Миколаїв організували також сусідні області.

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