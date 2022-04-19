На заводі «Азовсталь» знаходяться сотні цивільних людей, серед них багато дітей, жінок, літніх людей

Командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко звернувся просить світових лідерів організувати евакуацію з Маріуполя для цивільних громадян і поранених та загиблих бійців.

Про це повідомляє полк «Азов».

«Ніхто не вірить окупантам, тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіл вбитих воїнів, які мають бути поховані з почестями», – заявив Денис Прокопенко.

«Азов» також опублікував відео із цивільними людьми і дітьми, які переховуються від російських загарбників на території заводу «Азовсталь».

«Прямо зараз на заводі «Азовсталь» знаходяться сотні цивільних людей, серед них багато дітей, жінок, літніх людей та сімей захисників Маріуполя. Поряд з українськими військовими, які продовжують боронити місто, вони знайшли єдиний можливий прихисток. Російські окупанти свідомо скидають сюди авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють ракетами та всіма наявними артилерійськими наявними засобами, в тому числі – з кораблів», – зазначив командир полку «Азов».

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

На території заводу "Азовсталь" у Маріуполі перебуває багато цивільних, в тому числі жінки й діти. Загалом у місті залишається близько 100 тис. осіб, заявив раніше керівник патрульної поліції міста Маріуполь Михайло Вершинін.

У понеділок, 18 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка нині з "Азовом" захищає оточений Маріуполь, майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, закликавши Понтифіка допомогти з евакуацією жителів міста і "врятувати їх від рук сатани".