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У Маріуполі на "Азовсталі" ховаються сотні цивільних, у тому числі жінки й діти, – поліція

Загалом у місті залишається близько 100 тис. осіб.

У Маріуполі на "Азовсталі" ховаються сотні цивільних, у тому числі жінки й діти, – поліція
Фото: УНІАН

На території заводу "Азовсталь" у Маріуполі перебуває багато цивільних, в тому числі жінки й діти. Загалом у місті залишається близько 100 тис. осіб.

Про це повідомив керівник патрульної поліції міста Маріуполь Михайло Вершинін, передає УНІАН.

"На території заводу "Азовсталь" дійсно знаходиться велика кількість цивільних, в тому числі жінки, діти, люди похилого віку і грудні діти, в тому числі. Ці люди ховалися від обстрілів, тому що тут є притулок, який дозволяє якийсь час пережити обстріли", – сказав він.

Вершинін повідомив, що жителі міста "росіянам не вірять, вони бачать, що відбувається в місті, й тому залишаються на заводі".

Поліцейський розповів, що російські окупанти місцеве населення – в місті залишилося близько 100 тисяч осіб – використовують: "за їжу вони розкопують завали, збирають трупи і роблять масові поховання, тобто (окупанти, – ред.) просто прибирають сліди своєї діяльності після обстрілів".

За словами Вершиніна, окупанти всім маріупольцям надягають на праву ногу і на ліву руку білу пов'язку. Таке саме маркування мають всі військові противника. 

"Точно таке ж маркування мають всі військові противника, тобто Російської Федерації і так званої "ДНР". Відповідно вони вводять місцеве населення в ранг комбатантів, позначаючи їх таким чином, і потім спеціально відправляють цих людей на точки, де відбувається вогневий контакт між сторонами і ці люди можуть загинути, тобто це підтверджена інформація: це є і є постійно" – розповів Вершинін.

Маріуполь перебуває в повному оточенні з початку березня. Бої за місто не припиняються. 15 квітня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками силового блоку з приводу Маріуполя. А командир 36 окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав владу деблокувати Маріуполь якнайшвидше або військовим, або політичним шляхом.

За словами глави держави, в Маріуполі нині є кілька кіл окупації і сили ворога в шість разів переважають кількість українських захисників. На переконання Володимира Зеленського, знищення наших військових у Маріуполі поставить крапку на переговорах з РФ.

Найбагатший бізнесмен України Рінат Ахметов пообіцяв допомогти у відновленні Маріуполя. У місті розташовані два підприємства його групи "Метінвест": металокомбінат імені Ілліча та завод "Азовсталь".

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