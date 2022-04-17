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ЗСУ відтіснили росармію від Харкова і звільнили кілька населених пунктів, - Синєгубов

"Всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів".

ЗСУ відтіснили росармію від Харкова і звільнили кілька населених пунктів, - Синєгубов
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

В Харківській області українські воїни продовжують відтісняти російських загарбників від обласного центру.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід... Збройні Сили України продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова", - зазначив Синєгубов.

За його словами, днями 81-ша окрема аеромобільна бригада реактивним вогнем знищила під Харковом 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки і близько сотні окупантів.

"Всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів. Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися", - підкреслив очільник Харківщини.

Він закликав жителів області бути обережними, не нехтувати сигналами тривоги і без нагальної потреби не залишатися на вулицях. 

Нагадаємо, 17 квітня російські війська вдарили по центру Харкова. В результаті загинуло 5 осіб. В ДСНС повідомили, що 18 будинків обласного центру зазнали пошкоджень від обстрілів окупантів.

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