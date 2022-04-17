"Шкода було «Стінгера» на них витрачати, тому російський гвинтокрил Ка-52 збили звичайною «Іглою»".

Бійці 93-ої ОМБр "Холодний Яр" розповіли подробиці знищення ворожо гелікоптера на Харківщині.

Військові кажуть - збили російський гвинтокрил Ка-52 "Іглою", бо "шкода було "Стінгера" на них витрачати".

"Вночі ворожі гелікоптери заходили дуже низько. Вони кружляли над нашими позиціями, не даючи можливості навіть підняти голову. І хлопець-зенітник, прикомандирований до мого підрозділу, випустив по них дві ракети. Одна, щоправда, потрапила у теплову пастку, а інша збила Ка-52. Він впав. Були спроби ворога залетіти на наші позиції літаками та стріляти ракетами, але атаки ворога успіхів не мали", - розповів офіцер бригади.

Фото: Facebook/93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Українські бійці жартують між собою, що "збили російський гвинтокрил приблизною вартістю 15 мільйонів доларів зброєю за 100 баксів, за яку заплатили ще за Совєтів»".

В "Холодному Яру" зазначили, що російські окупанти намагаються вести активний обстріл за допомогою артилерії та авіації у зоні відповідальності української бригади і намагаються захопити місцеву розв'язку.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія вже втратила від 24 лютого в Україні 146 гелікоптерів і 165 літаків.